Принял удар: житель Сургута спас дочь от выехавшего на детскую площадку авто

Житель Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра) ценой собственного здоровья спас детей, едва не попавших под колеса внедорожника. Автомобиль заехал на детскую площадку, где играли две девочки, в том числе дочь пострадавшего мужчины. Как пишет URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы мэрии города, одна из них получила ушиб ноги, другой повезло больше — отделалась испугом.

Мужчину, который закрыл собой детей, госпитализировали. Предварительно отмечается, что он поступил в больницу с травмами средней тяжести. Его дочери, незначительно пострадавшей при ДТП, помощь врачей не понадобилась. Какие повреждения получил героический папа девочки и как долго он пробудет в больнице, не сообщается.

«В результате выезда автомобиля на площадку один ребенок не пострадал, второй получил ушиб ноги. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям отца одного из детей. Значительную силу удара он принял на себя, фактически спасая детей ценой своего здоровья. Пострадавший взрослый был доставлен в травматологию», — рассказали в мэрии Сургута.

Сотрудник администрации в беседе с журналистами также отметил, что по факту происшествия полиция проводит проверку. Подчеркивается, что детская площадка, на которую заехала машина, не огорожена. Работники мэрии пообещали обратиться в управляющую компанию с требованием исправить ситуацию.

Всего днем ранее в том же Сургуте произошла аналогичная авария. Женщина не справилась с управлением своей машины и вылетела с парковки на площадку — к качелям с детьми. Бросившийся закрыть их от удара мужчина был сбит, позже госпитализирован. Ранее 5-tv.ru публиковал видео инцидента, снятое с камер уличного наблюдения.