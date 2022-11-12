Травмы и пощечины: как съемки сериала «Гардемарины, вперед!» чуть не обернулись трагедией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 93

На съемках сериала «Гардемарины, вперед!» чуть не погиб каскадер

Травмы и пощечины: как съемки сериала «Гардемарины, вперед!» чуть не обернулись трагедией

Фото: Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!"

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Патриотичный и душевный сериал, как оказалось, скрывает множество темных историй.

Съемки культового советского сериала «Гардемарины, вперед!» оказались сопряжены с множеством опасностей, которые со временем перерастают в интересные факты о произведении, их собрал сайт KP.RU.

Один из съемочных дней чуть не унес жизнь каскадера, который заменял Сергея Жигунова. В сцене, где шевалье де Брильи в исполнении Михаила Боярского стреляет в Белова, и тот падает с лошади, произошла накладка работы костюмеров. Незафиксированные завязки плаща слишком туго стянули шею каскадера и чуть не задушили его. К счастью, от предмета гардероба удалось вовремя избавиться. Этот момент решили добавить к образу героя: Сергей Жигунов изображал проблемы с шеей у гардемарина Белова в последующих сценах.

Лошади стали причиной еще одной травмы: пострадала режиссер сериала Светлана Дружинина. Она захотела покататься, а после неудачно спрыгнула с лошади, попала ногой в яму, заработав двойной перелом.

Еще одна травма на съемках была менее серьезной, но весьма ощутимой. Во время ссоры персонажей Михаила Боярского и Татьяны Лютаевой конфликт несколько дублей подряд получался неискренним. Тогда исполнительница роли Анастасии Ягужинской уговорила партнера дать ей настоящую пощечину. Боярский согласился, но актеры не учли, что руки шевалье де Брильи украшены массивными перстнями. Пощечина получилась не только настоящей, но и крайне болезненной. Именно этот дубль вошел в итоговую версию сериала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали фильм «Девчата» на самом деле.

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