Дмитриенко резко опроверг роман с Валиевой: «Не нахожусь в отношениях»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Певец Иван Дмитриенко опроверг слухи о романе с фигуристкой Камилой Валиевой

Дмитриенко резко опроверг роман с Валиевой: «Не нахожусь в отношениях»

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Несколько дней назад появилась информация, что Дмитриенко и Валиева начали встречаться.

Роман с фигуристкой Камилой Валиевой опроверг музыкант Иван Дмитриенко. Видео на эту тему юноша выложил в социальных сетях. К слову, некоторые источники опубликовали фото с утверждением, что молодые люди прогуливаются по городу под руку. Снимок Иван комментировать не стал.

«Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях. Очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной. Спасибо моим друзьям, знакомым», — пояснил парень.

Месяцем раньше исполнитель встречался с блогершей Сашей Айс, которая переживала из-за разрыва. Поклонники тоже волновались за нее. Дмитриенко говорил, что именно он стал инициатором расставания, но действия, приведшие к завершению отношений, по его словам, совершил не он.

«Говорить плохо о человеке, которого я очень сильно любил, — далеко не моя история. Поэтому я старался промолчать, но вижу, что вам это важно», — откровенничал Ваня с подписчиками.

Несколько дней назад появилась информация, что Дмитриенко и Валиева стали встречаться. Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о скандале с Камилой Валиевой.

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