Звезда «Блестящих» Надя Ручка о проблемах с алкоголем и насилии: «Пила около девяти месяцев»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 173

Певица Надя Ручка рассказала о проблемах с алкоголем и пережитом насилии

Звезда «Блестящих» Надя Ручка о проблемах с алкоголем и насилии: «Пила около девяти месяцев»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сейчас артистка воспитывает сына Льва и счастлива в браке. Но когда-то ее жизнь казалась настоящим адом.

Певица Надя Ручка рассказала о проблемах с алкоголем и пережитом насилии в эфире программы на федеральном канале. Исполнительница пила больше полугода, забыв о карьере, а точнее, поставив ее на паузу.

«Я пила около девяти месяцев», — сказала женщина.

Она подтвердила, что тянулась к стакану ежедневно. Похоже Ручка пыталась забыть происшествие, с которым столкнулась в юности. В частности, она подверглась сексуальному насилию.

«Мужчины для меня умерли в одночасье… все!» — призналась селебрити.

Тем не менее пережитое осталось в прошлом. Сейчас артистка воспитывает сына Льва и счастлива в браке. О муже она говорит мало. К слову, знаменитость с удовольствием ходит с ним на кинопремьеры и светские мероприятия.

«Главное, что я поняла из нашей истории — надо всегда разговаривать друг с другом», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему экс-солистка «Блестящих» жалуется на неудачную личную жизнь.

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