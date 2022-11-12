Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшие два-три дня провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке все та же, болезненная для мира тема — способы и пути решения украинского кризиса. Об этом сам иностранный лидер заявил в беседе с журналистами, по пути из Узбекистана на родину, передает URA.RU.

«За эти два-три дня, если я смогу с ним (с Владимиром Путиным — Прим. ред.) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они (Россия — Прим. ред.) предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс (по украинскому урегулированию — ред.), то есть диалог, в мир», — подчеркнул Эрдоган, комментируя текущие события в Незалежной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показал уникальные кадры уничтожения Россией техники и укреплений ВСУ.