Как армия России уничтожает технику и укрепления ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 623

Минобороны продемонстрировало работу российской техники в зоне спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Каждое видео МО РФ выглядит, словно эпичный фильм. Слаженная работа российских военных завораживает и приковывает взгляд.

Сложно оторваться от эпичных кадров, которые ежедневно публикует Минобороны России. На последних видео ведомство продемонстрировало работу техники на земле и в воздухе.

Первые кадры — работа САУ «Акация». Артиллерия «заряжает» снаряды прямо по позициям украинских националистов. Для мощных снарядов российской «арты» нет никаких преград: ударами российские военные уничтожают и укрепления, и живую силу, и военную технику. Особое внимание нацелено на колонны с боеприпасами, которые поставляют на Украину страны «коллективного Запада». «Глазами» российской артиллерии становятся беспилотники, которые помогаю раскрывать местоположение противника.

В задачи пилотов на Су-30см и Су-35 входит контроль на небом в зоне СВО. Пилоты уничтожают самолеты противника и прикрывают подразделения ВС РФ с воздуха. Бравые и опытные пилоты на видео быстро и точно поражают заданные цели.

Название самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» говорит само за себя. Задача расчетов, работающих на этих мощных машинах, — обеспечивать защиту от средств воздушного нападения. Основные цели этих ЗРПК — это беспилотники. «Панцирь» оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть — прикреплен ли к пластиковым корпусам дронов заряд или нет. На видео — уникальные кадры: расчет ЗРПК «Панцирь» спасает мирные жизни, уничтожая в воздухе смертоносную ракету «Точка-У».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские минометчики попали в засаду и отбились от ВСУ.

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