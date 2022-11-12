Как армия России уничтожает технику и укрепления ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Минобороны продемонстрировало работу российской техники в зоне спецоперации
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Каждое видео МО РФ выглядит, словно эпичный фильм. Слаженная работа российских военных завораживает и приковывает взгляд.
Сложно оторваться от эпичных кадров, которые ежедневно публикует Минобороны России. На последних видео ведомство продемонстрировало работу техники на земле и в воздухе.
Первые кадры — работа САУ «Акация». Артиллерия «заряжает» снаряды прямо по позициям украинских националистов. Для мощных снарядов российской «арты» нет никаких преград: ударами российские военные уничтожают и укрепления, и живую силу, и военную технику. Особое внимание нацелено на колонны с боеприпасами, которые поставляют на Украину страны «коллективного Запада». «Глазами» российской артиллерии становятся беспилотники, которые помогаю раскрывать местоположение противника.
В задачи пилотов на Су-30см и Су-35 входит контроль на небом в зоне СВО. Пилоты уничтожают самолеты противника и прикрывают подразделения ВС РФ с воздуха. Бравые и опытные пилоты на видео быстро и точно поражают заданные цели.
Название самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» говорит само за себя. Задача расчетов, работающих на этих мощных машинах, — обеспечивать защиту от средств воздушного нападения. Основные цели этих ЗРПК — это беспилотники. «Панцирь» оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть — прикреплен ли к пластиковым корпусам дронов заряд или нет. На видео — уникальные кадры: расчет ЗРПК «Панцирь» спасает мирные жизни, уничтожая в воздухе смертоносную ракету «Точка-У».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские минометчики попали в засаду и отбились от ВСУ.
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