Пешком, вместе с близким мужчиной: раскрыты детали возвращения Собчак в Россию

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 7 838

Собчак вернулась в Россию пешком вместе с близким мужчиной

Пешком, вместе с близким мужчиной: раскрыты детали возвращения Собчак в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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С помощью денег, связей и израильского паспорта звезда превратила границы государств в легкий променад.

Ксения Собчак недолго пробыла вдали от родных пенатов и вернулась в Россию. Как стало известно 5-tv.ru, накануне журналистка пересекла границу Псковской области.

Интересно, что вернулась Собчак в страну тем же образом, каким убегала из нее — пешком. Ночью 25 октября Ксения Собчак на автомобиле подобралась к пограничному пункту Видзы на границе с Литвой. Интересно, что на пути к границе стояла огромная очередь из автомобилей, а Собчак провели лично к началу пути, перевели «за ручку» через границу и встретили в Литве.

Кроме того, журналистка заблаговременно сделала себе израильский паспорт, информацию об этом подтвердили в Литве. Судя по всему, в случае с Собчак играют не только связи и деньги, но и безграничное лукавство.

Однако на этот раз прогулку через границу Ксения Собчак совершила не одна, а в веселой компании. По информации 5-tv.ru, звезду сопровождал супруг Константин Богомолов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что для своего побега Ксения Собчак накупила фейковых авиабилетов и запутала оперативников.

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