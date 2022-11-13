Кандидаты-мертвецы и тяжелые препараты: как проходят выборы в США в 2022 году

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В отдельных американских штатах назначены перевыборы в Конгресс и нижнюю палату

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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На промежуточных выборах побеждают представители республиканской партии.

В США легализация наркотиков идет полным ходом. Именно там зародилась так называемая «метадоновая терапия». Это когда героиновых зависимых под видом «лечения» просто пересаживали на другой наркотик, который легально производили американские фармкомпании. Штаты активно насаждали на Украине такой способ борьбы с зависимостью другой зависимостью, в том числе в Крыму до 2014 года.

Кстати, активно продвигали все эти методы как на родине, так и за ее пределами именно американские демократы. Борьба с последствиями навязывания тяжелых препаратов и антидепресантов была одним их пунктов предвыборных программ их оппонентов — республиканцев. Все-таки консерваторы.

И, похоже, что они все-таки побеждают на промежуточных выборах с минимальным, но все-таки перевесом. Впрочем, до сих пор идет подсчет результатов, хотя голосование было во вторник. Вот как охарактеризовал ситуацию главный политический журнал США Time: если в двух словах — «все сложно». Это популярный статус в соцсетях.

По отдельным штатам вообще назначены перевыборы: в Джорджии конгрессменов, в Пенсильвании и Тенесси — представителей в нижнюю палату. Там вообще цирк — двое умерших еще в октябре кандидатов от демократов прошли в Конгресс. Их не вычеркивали из бюллетеней и за них проголосовали избиратели.

Вы только представьте заголовки американских газет, если бы у нас на выборах в Государственную Думу прошли два мертвых кандидата от партии большинства! Но нет, у них «это другое» — это демократия.

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