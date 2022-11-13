Режиссер Грымов: на репетиции актрисе Людмиле Максаковой разбили переносицу

Народная артистка Людмила Максакова пострадала во время репетиции в театре — тяжелый подсвечник упал ей прямо на переносицу. Об этом рассказал режиссер Юрий Грымов в интервью для ноябрьского номера журнала «Караван историй». Он отметил, что подходит к работе предельно ответственно, болеет за каждую деталь спектакля. Например, даже подумывал поджечь парик Максаковой в одной из сцен, но риски перевесили.

Грымов с уважением и восхищением заявил, что артисты так называемой старой школы разделяют его страсть и трудятся на сцене с удивительной самоотдачей. Этот перфекционизм и привел к неприятному инциденту, за который режиссеру пришлось просить прощения у актрисы.

«Я говорю: „Люд, ты стаскивай подсвечник, и пусть он упадет“. Еще я подумал, как было бы хорошо, чтобы во время этой сцены от огня свечей вспыхнули бы приклеенные к волосам Максаковой букли. Так не получилось. Когда она стаскивала салфетку, тяжелый подсвечник неожиданно упал ей на лицо и перебил переносицу», — вспомнил Грымов.

По словам режиссера, перед ним оказалась артистка с окровавленным лицом, и кровь никак не останавливалась — поэтому он ничего лучше не придумал, как подойти и обнять ее. Все вокруг заплакали, прочувствовав драматизм момента, получился долгий и пронзительный крупный план. Грымов, как только обстановка стала спокойнее, спросил коллегу, почему она не остановилась, когда подсвечник упал и разбил лицо. Та ответила — команды «Стоп» не было.

Юрий Грымов, режиссер театра и кино, клипмейкер, заслуженный артист РФ. www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Артист назвал Людмилу Максакову великой русской актрисой и женщиной с большой биографией. К слову, в этой биографии есть место и другим трагедиям, куда крупнее удара подсвечником по переносице. Как известно, артистка не общается с родной дочерью — Марией Максаковой-Игенбергс, отреклась от наследницы, когда та вышла замуж за депутата Дениса Вороненкова и уехала с ним на Украину. Даже после убийства зятя Максакова не смягчилась, и даже когда дочь спустя годы приехала в Москву и постучалась в ее дверь.

Отрезвленная «холодным душем» — так она охарактеризовала встречу с родительницей — Максакова-Игенбергс вернулась в Незалежную с сыном. В столице остались старшие дети. Они, хотя мама живет в стране, где ведутся боевые действия, не интересуются ни ей, ни младшим братом. Более того, как ранее писал 5-tv.ru, продолжают судиться за право собственности на квартиру матери.