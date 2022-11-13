Напугали ежа: в Британии пообещали критиковать Россию на саммите G20

На мероприятии не будет общего снимка участников, несмотря на заложенные традиции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал критиковать Россию за события на Украине в рамках предстоящего саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим [президента России Владимира] Путина», — сказал политик.

Также Сунак добавил, что Соединенное Королевство со своими союзниками будет работать над достижением прогресса в разрешении проблем с экономикой. Перед этим была информация, что организаторы решили не делать общий снимок участников G20, несмотря на традиции. Причиной названа сложная геополитическая обстановка в мире. Отмечалось, что это будет единственным изменением. Пока неясно, смогут ли государства-участники опубликовать традиционное совместное заявление по завершении саммита.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой обряд совершил Риши Сунак.