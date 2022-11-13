Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на ВАС

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Несмотря на опоздание американцев, важные слова министра были услышаны.

Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на ВАС

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите (ВАС) слушала американская делегация, которая также присутствовала на мероприятии. Фото с выступления министра ведомства опубликовала его официальный представитель Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что Лавров начал свою речь несколько позже запланированного, потому что президент США Джо Байден серьезно опаздывал. В итоге его не дождались и глава МИД РФ начал без американского лидера. Глава Штатов прибыл на место, когда Сергей Викторович уже выступал. 

Джо Байден с опозданием появился на выступлении Сергея ЛавроваДжо Байден с опозданием появился на выступлении Сергея Лаврова. Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

К слову, Восточноазиатский саммит — это программа, в рамках которой лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут обговорить важные аспекты по вопросам политического обустройства, развития и продвижения практической кооперации между государствами. Такой формат учредили еще в 2005 году. Через пять лет Россия стала его официальным участником.

Кстати, прибытие Лаврова в Пномпень, где проходит саммит, сопровождалось переодетыми в павлинов девушками. Красавицы встретили его сразу же, как тот приехал на место. Начиная с мая 2022 года, эти экзотические птицы всегда присутствуют рядом с российским министром. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему любая зарубежная поездка Лаврова не обходится без экзотических пернатых.

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