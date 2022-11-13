США и их западные партнеры неприемлемо оценили украинский кризис

Из-за этого сторонам не удалось достичь общего решения.

США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) непозволительные оценки ситуации на Украине. Именно это стало препятствием для достижения коллективного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако дипломат не стал уточнять, как именно американская сторона и другие западные политики оценили украинский кризис.

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени», — заявил он журналистам.

К слову, среди участников ВАС есть представители государств, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. На полях саммита представители стран говорят о политическом обустройстве и кооперации между ними.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный альянс AUKUS хочет заполучить Новую Зеландию, Канаду и Японию.