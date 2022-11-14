Успеть все: как построить успешную карьеру и не забыть про семью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30

Предприниматель Майер рассказала, как построить карьеру и не забыть про семью

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Владеть крупным бизнесом и воспитывать четырех детей. Миф или реальность? Рассказала бизнесвумен.

Люди в своей жизни часто сталкиваются с выбором– карьера или семья. Однако останавливаться на чем-то одном необязательно. В беседе с 5-tv.ru успешный предприниматель и мама четверых детей Ирина Майер поделилась своими секретами, как успеть все.

Майер владеет крупной сетью клиник косметологии. За десять лет в бизнесе она сумела сформировать лайфхаки, которые помогут преуспеть в карьере и не забыть про семью.

«Моему бизнесу уже исполнилось десять лет. И что я вспоминаю? Но явно не то, как я работала на компьютере, сидела в чатах, созванивалась с кучей народу. Я вспоминаю о том, как я время круто проводила со своей семьей», — призналась предприниматель.

Ирина Майер советует нанять помощника, даже если вам кажется, что вы можете успеть все. По ее мнению, ассистент сможет решать мелкие задачи, что освободит вам время. Майер также считает, что работников нельзя обижать зарплатой, чтобы у них не пропадала мотивация и любовь к должности.

«Даже если вы только начинаете свой бизнес, обязательно наймите себе ассистента, а если у вас бизнес большой, или много всяких проектов и стартапов, то наймите себе даже несколько ассистентов. Это окупится <…> И поможет вам быть счастливым и больше времени проводить с семьей», — подчеркнула эксперт.

Бизнесвумен отметила, что все предприниматели — большие перфекционисты, но они должны допускать, что их сотрудники могут терпеть неудачи и провалы. По совету эксперта, начальники должны научиться делегировать.

«Вы не сами будете это выполнять, а передадите кому-то свои обязанности. Тем сам будете инвестировать время в свою жизнь, которая проходит очень быстро. А дети растут еще быстрее», - объяснила Ирина Майер.

В заключение специалист сообщила, что любая компания — это люди. Майер порекомендовала внимательно подходить к подбору персонала, собирать их как «драгоценные жемчужинки» в свою коллекцию.

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