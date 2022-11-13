Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 2 750

Все произошло среди бела дня, когда по туристической пешеходной улицы гуляло множество людей.

Фото, видео: Twitter / dermans1z1m, BreakingIEN

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Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео. На кадрах видно, как толпа прогуливается по пешеходной туристической улице и впереди взмывает в воздух огненный шар и слышен звук взрыва.

Информации о числе пострадавших или погибших пока не поступало. Предварительно, есть пострадавшие.

Данные о произошедшем уточняются.

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