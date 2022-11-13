Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео
| Происшествия 2 750
Все произошло среди бела дня, когда по туристической пешеходной улицы гуляло множество людей.
Фото, видео: Twitter / dermans1z1m, BreakingIEN
Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео. На кадрах видно, как толпа прогуливается по пешеходной туристической улице и впереди взмывает в воздух огненный шар и слышен звук взрыва.
Информации о числе пострадавших или погибших пока не поступало. Предварительно, есть пострадавшие.
Данные о произошедшем уточняются.
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