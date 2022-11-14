Стало известно о 81 пострадавшем при взрыве в центре Стамбула

Число пострадавших в результате прогремевшего взрыва в центре Стамбула выросло до 81 человека. Такие данные привел вице-президент Турции Фуат Октай.

«В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81», — цитирует чиновника турецкая служба CNN.

Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа отметил, что 39 людей из числа пострадавших получили медицинскую помощь и были отпущены домой.

«Пятеро из 42 госпитализированных пациентов все еще находятся в реанимации, состояние двоих из них тяжелое. Делаем все возможное, чтобы пострадавшие как можно скорее восстановились», — добавил Коджа.

5-tv.ru поговорил с очевидцем Али, который находился поблизости от места.

«Мы были в пятидесяти метрах. Я все видел, очень испугался, сразу побежал за всеми», — рассказал мужчина.

Взрыв произошел на улице Истикляль в столичном районе Бейоглу. Известно о направленных в регион нескольких групп медико-санитарных и полицейских бригад. Улица недоступна для пешеходов, а жители окрестных домов были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный комментарий звездного адвоката Сергея Жорина, который оказался неподалеку от взрыва.