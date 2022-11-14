Политолог Ибрагимов назвал организаторов и цель теракта в Стамбуле

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Политолог Ибрагимов: США используют курдский вопрос как рычаг давления на Анкару

Политолог Ибрагимов назвал организаторов и цель теракта в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com / Sha Dati

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в центре Стамбула

Власти Турции заявили, что им известно, откуда координировались действия террористов.

Рабочая партия Курдистана (РПК), которую власти Турции подозревают в совершении теракта в Стамбуле, имеет серьезную финансовую подпитку с Запада, точнее, из США. На это указал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Он обратил внимание на то, что Турция не приняла соболезнований американского посольства, а глава МВД страны заявил, что знает, откуда координировалось нападение, и назвал теракт «посланием».

«США не устраивает, что Турция проводит чрезмерно независимую внешнюю политику: сближается с Россией, говорит о своих интересах, собирается активно сотрудничать с Китаем. Все это не укладывается в логику Вашингтона. Американцы используют курдский вопрос в качестве рычага давления на Анкару», — пояснил Ибрагимов в комментарии «Вечерней Москве».

Политолог отметил, что РПК поставила своей целью отделение от Турции и создание независимого Курдистана, и готова бороться за это любыми методами, в том числе террористическими.

Мощный взрыв прогремел в Стамбуле днем 13 ноября. Местом происшествия стала оживленная и популярная среди туристов улица Истикляль в районе Бейоглу. Момент взрыва в центре мегаполиса попал на видео. Власти Турции квалифицировали происшествие как теракт. Жертвами стали шесть человек, свыше 80 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о косвенной вине в теракте стран Запада, которые, по его словам, укрывают и финансируют террористов.

Тема:
Взрыв в центре Стамбула
14 нояб
Власти Турции: косвенная вина за взрыв в Стамбуле лежит на Западе
14 нояб
Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
14 нояб
Теракт в Стамбуле: хроника страшного взрыва в центре города
14 нояб
Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
14 нояб
Стало известно о 81 пострадавшем при взрыве в центре Стамбула
13 нояб
«Незадолго до этого вернулся в отель»: Жорин оказался в сотнях метров от места взрыва в Стамбуле
13 нояб
Эрдоган: число погибших во время взрыва в Стамбуле возросло до шести человек
13 нояб
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула
13 нояб
Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео
13 нояб
Очевидцы сообщают о взрыве в центре Стамбула
-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

21:44
СКР проверяет больницу Комсомольска-на-Амуре после смерти пациентки в приемном покое
21:28
Политолог Ибрагимов назвал организаторов и цель теракта в Стамбуле
21:14
Россия ввела санкции против Джима Керри и внука Степана Бандеры
20:58
«Есть нюансы»: чем опасно воздержание Вилковой от секса с мужем
20:42
«Мои дети не смотрят телевизор»: Тимур Родригез о воспитании своих сыновей
20:28
Российская команда «Аутсайдеры» всухую победила на турнире по Counter-Strike

Сейчас читают

«Есть нюансы»: чем опасно воздержание Вилковой от секса с мужем
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
В США придумали оружие для «разгрома Москвы»
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика