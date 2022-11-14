Политолог Ибрагимов назвал организаторов и цель теракта в Стамбуле

Власти Турции заявили, что им известно, откуда координировались действия террористов.

Рабочая партия Курдистана (РПК), которую власти Турции подозревают в совершении теракта в Стамбуле, имеет серьезную финансовую подпитку с Запада, точнее, из США. На это указал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Он обратил внимание на то, что Турция не приняла соболезнований американского посольства, а глава МВД страны заявил, что знает, откуда координировалось нападение, и назвал теракт «посланием».

«США не устраивает, что Турция проводит чрезмерно независимую внешнюю политику: сближается с Россией, говорит о своих интересах, собирается активно сотрудничать с Китаем. Все это не укладывается в логику Вашингтона. Американцы используют курдский вопрос в качестве рычага давления на Анкару», — пояснил Ибрагимов в комментарии «Вечерней Москве».

Политолог отметил, что РПК поставила своей целью отделение от Турции и создание независимого Курдистана, и готова бороться за это любыми методами, в том числе террористическими.

Мощный взрыв прогремел в Стамбуле днем 13 ноября. Местом происшествия стала оживленная и популярная среди туристов улица Истикляль в районе Бейоглу. Момент взрыва в центре мегаполиса попал на видео. Власти Турции квалифицировали происшествие как теракт. Жертвами стали шесть человек, свыше 80 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о косвенной вине в теракте стран Запада, которые, по его словам, укрывают и финансируют террористов.