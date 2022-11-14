Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

В турецком МВД заявили, что им известно, откуда координировали действия террористов.

Анкара не принимает соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — передает слова министра телеканал CNN Turk.

Сойлу назвал теракт посланием и заявил, что властям Турции известно, откуда его координировали. Глава МВД добавил, что исполнитель теракта планировал сбежать в Грецию, но турецкие силовики его задержали. Также были найдены улики, указывающие на причастность к взрыву группировок, признанных властями Турции террористическими. Всего на данный момент задержаны более 20 человек. По словам министра, следы теракта ведут в Сирию.

До этого сообщалось, что в результате взрыва в центре Стамбула погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа отметил, что 39 людей из числа раненых получили медицинскую помощь и были отпущены домой, 42 были госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации, состояние двоих тяжелое.

Мощный взрыв прогремел в Стамбуле днем 13 ноября. Местом происшествия стала оживленная и популярная среди туристов улица Истикляль в районе Бейоглу. Момент взрыва в центре мегаполиса попал на видео. Власти Турции квалифицировали происшествие как теракт.

Ранее 5-tv.ru опубликовал хронику страшного взрыва в центре Стамбула.