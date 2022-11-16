Взрыв прогремел в центре Стамбула — видео с места происшествия

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 147

Взрыв прогремел в центре Стамбула

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shadati; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в центре Стамбула

Инцидент произошел вечером 15 ноября. Несколькими днями ранее в турецком городе тоже прогремел взрыв — тогда погибли шесть человек, пострадал 81.

Взрыв прогремел в центре Стамбула. Об этом сообщили турецкие СМИ. Видео с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел в районе Фатих вечером 15 ноября. В результате взрыва загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины, сообщил новостной портал «Майнет».

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Несколькими днями ранее взрыв прогремел в другом районе Стамбула - Бейоглу. В результате него погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Как писал 5-tv.ru, власти Турции квалифицировали произошедшее как теракт и возложили часть вины на Запад.

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