Взрыв прогремел в центре Стамбула — видео с места происшествия
Взрыв прогремел в центре Стамбула
Фото, видео: www.globallookpress.com / Shadati; 5-tv.ru
Инцидент произошел вечером 15 ноября. Несколькими днями ранее в турецком городе тоже прогремел взрыв — тогда погибли шесть человек, пострадал 81.
Взрыв прогремел в центре Стамбула. Об этом сообщили турецкие СМИ. Видео с места происшествия появились в соцсетях.
Инцидент произошел в районе Фатих вечером 15 ноября. В результате взрыва загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины, сообщил новостной портал «Майнет».
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Несколькими днями ранее взрыв прогремел в другом районе Стамбула - Бейоглу. В результате него погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Как писал 5-tv.ru, власти Турции квалифицировали произошедшее как теракт и возложили часть вины на Запад.
- 14 нояб
- Политолог Ибрагимов назвал организаторов и цель теракта в Стамбуле
- 14 нояб
- Власти Турции: косвенная вина за взрыв в Стамбуле лежит на Западе
- 14 нояб
- Турция отвергла соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
- 14 нояб
- Теракт в Стамбуле: хроника страшного взрыва в центре города
- 14 нояб
- Полиция Турции задержала подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
- 14 нояб
- Стало известно о 81 пострадавшем при взрыве в центре Стамбула
- 13 нояб
- «Незадолго до этого вернулся в отель»: Жорин оказался в сотнях метров от места взрыва в Стамбуле
- 13 нояб
- Эрдоган: число погибших во время взрыва в Стамбуле возросло до шести человек
- 13 нояб
- Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула
- 13 нояб
- Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео
Читайте также
93%
-0.09 62.63
0.47
Нашли ошибку?