Сразу после обысков: Собчак заявила, что перевезла сотрудников за границу

Скандальная журналистка ответила на обвинение в предательстве своей команды.

Ксения Собчак утверждает, что перевезла всю свою редакцию за границу сразу после того, как в ее доме прошли обыски. Об этом светская львица сообщила в своем Telegram-канале в ответ на обвинения в том, что она предала и бросила сотрудников после возбуждения уголовного дела о вымогательстве.

«Как только у меня начались обыски — вся команда телеграма была временно релоцирована в одну из стран ближнего зарубежья, где сейчас и находится. Но, конечно, мы планируем всех вернуть, когда это станет возможным. Потому что наша общая позиция остается прежней: чтобы помогать людям в России — надо работать в России», — написала Собчак.

Ранее в этот день появились новые подробности о причастности одиозной журналистки к делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. Адвокат одного из задержанных фигурантов Дмитрий Малютов рассказал, что Собчак была продюсером того самого Telegram-канала, вокруг которого развернулся скандал.

Напомним, подозреваемыми по делу о вымогательстве у Чемезова сейчас проходят бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), директор Собчак Кирилл Суханов и журналист Тамерлан Бигаев. Все трое задержаны, им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство в особо крупном размере» и грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В доме Собчак в рамках уголовного дела о вымогательстве провели обыски, она сама сначала также проходила подозреваемой, однако позднее ее статус сменился на свидетеля.

Как сообщал 5-tv.ru, Собчак после бегства из РФ заговорила о судьбе родного сына.