Звезда «Интернов» Пермякова рухнула в реку с высоты: «Повело»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Актриса Светлана Пермякова упала в реку с высоты

Звезда «Интернов» Пермякова рухнула в реку с высоты: «Повело»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитая актриса хотела проверить силы, но сорвалась с неустойчивой конструкции в воду.

Актриса Светлана Пермякова принимает участие в проекте одного из федеральных каналов. Съемки шоу проходят в Африке, а жизнь звездам шоу-бизнеса усложняют невыносимые условия и тяжелые испытания. Участники выпуск за выпуском доказывают поклонникам, кто из них самый лучший.

Пермякова преуспевает в области конфликтов и интриг на проекте, однако с испытаниями справляется не всегда гладко. Недавно звезда «Интернов» не смогла обуздать специальную подвесную конструкцию. Актриса пыталась перебраться через реку, но не удержалась и рухнула в воду. Starhit сообщил, что знаменитости чудом удалось избежать травм.

«Меня сразу повело в разные стороны. Я поняла, что это очень трудно. Ну, думаю, надо стараться, пробовать, а вдруг все пойдет. Но, Света, ты испытание не прошла, села жопой в лужу», — поделилась Пермякова своей неудачей.

Актриса пытается занять позиции лидера на съемках проекта, из-за чего часто ссорится с коллегами. 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Пермякова ввязалась в скандал с моделью Вики Одинцовой из-за еды. Женщина предложила своей команде откладывать остатки пищи для приготовления дополнительных блюд, однако модель сочла глупым «вынимать кусочек лука из буррито».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Пермякова вышла замуж в 51 год.

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