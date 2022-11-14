Актриса Марина Кравец опубликовала фото с дочерью Вероникой из Кейптауна

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 382

Звезда Comedy club нечасто делится снимками малышки. Впервые публика увидела девочку, когда ей исполнился год.

Актриса Марина Кравец опубликовала фото с дочерью Вероникой из Кейптауна

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Звезда Comedy Club, актриса Марина Кравец показала трогательное фото с двухлетней дочерью Вероникой. Редкая радость для поклонников — артистка нечасто показывает публике малышку. Впервые фанаты увидели девочку лишь спустя год после появления на свет. В октябре знаменитость отправилась в путешествие по Африке с дочкой. Побывали они и в Кейптауне, где и был сделан милый кадр — на нем мама и ее малышка тянутся друг к другу с поцелуями.

«Вспоминая Кейптаун», — коротко подписала пост Кравец.

Вероника родилась в семье Марины Кравец и генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова в апреле 2020 года. Супруги познакомились еще во время учебы на филологическом факультете в родном Петербурге, вместе играли в команде КВН «Простофилы». Позже переехали в Москву покорять шоу-бизнес, поженились в 2013 году. Скромную церемонию провели в Северной столице.

Марина Кравец редко балует фанатов кадрами с дочкойМарина Кравец редко балует фанатов кадрами с дочкой. Источник фото: Instagram* / marinakravets

О беременности актриса объявила всего за пару месяцев до родов, когда скрывать от публики большой живот было уже невозможно. Часто 38-летней Кравец приходится отвечать на вопрос, не ревнует ли муж ее к мужчинам из коллектива Comedy club, коих в нем подавляющее большинство. На это со смехом селебрити отвечает: такого красивого кавалера, как Водахов, в команде шоу не сыщешь.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уходе на покой ветерана Comedy club Гарика Харламова.

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