Беременная Ольга Орлова отпраздновала 45-летие в компании звездных друзей

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова отпраздновала 45-летие. Несмотря на беременность — певица уже вот-вот во второй раз станет мамой — она закатила шумную вечеринку с жаркими танцами и роскошным застольем. В социальных сетях исполнительница поделилась кадрами торжества.

Поздравить Орлову в этот день пришли ее близкая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, певица Инна Маликова, звезда реалити Наталья Варвина. На сцене выступали Алексей Чумаков и Владимир Пресняков-младший. Под их песни публика танцевала как в последний раз!

Именинница веселилась на полную катушку вместе с гостями, двигалась легко и непринужденно, очевидно, большой живот для нее — не препятствие к развлечениям. В какой-то момент Орлова даже разулась и босиком сплясала в компании колоритного темнокожего артиста под зажигательные барабаны.

Утро Орловой началось с трогательных поздравлений. Она похвасталась огромной корзиной цветов, которую получила еще не успев сменить домашний халат на сверкающее вечернее платье. Подруга именинницы Ксения Бородина в своих публикациях воспела преданность певицы, назвала ее другом, который никогда не бросит в беде и всегда найдет время и силы на помощь близким.

Ольга Орлова ждет малыша от своего второго супруга, предпринимателя Валерия. О мужчине известно немного, но по отзывам исполнительницы, его — надежного и верного, спутника мечты — стоило ждать 20 одиноких лет. Первого сына от бизнесмена Александра Карманова артистка родила в 2001 году, вскоре брак распался. Как говорила сама Орлова, они с бывшим мужем поспешили заводить семью — были слишком молоды и еще не понимали, чего хотят от жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Орлова намекнула на пол ее будущего ребенка.



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