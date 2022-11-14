Беременная Ольга Орлова отпраздновала 45-летие в компании звездных друзей

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 40

Шумную вечеринку артистки посетили Инна Маликова, Марина Юдашкина, Ксения Бородина, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков-младший и другие знаменитости.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram* / olgaorlova1311; Instagram* / irena_soprano; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова отпраздновала 45-летие. Несмотря на беременность — певица уже вот-вот во второй раз станет мамой — она закатила шумную вечеринку с жаркими танцами и роскошным застольем. В социальных сетях исполнительница поделилась кадрами торжества.

Поздравить Орлову в этот день пришли ее близкая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина, супруга модельера Валентина Юдашкина Марина, певица Инна Маликова, звезда реалити Наталья Варвина. На сцене выступали Алексей Чумаков и Владимир Пресняков-младший. Под их песни публика танцевала как в последний раз!

Именинница веселилась на полную катушку вместе с гостями, двигалась легко и непринужденно, очевидно, большой живот для нее — не препятствие к развлечениям. В какой-то момент Орлова даже разулась и босиком сплясала в компании колоритного темнокожего артиста под зажигательные барабаны.

Утро Орловой началось с трогательных поздравлений. Она похвасталась огромной корзиной цветов, которую получила еще не успев сменить домашний халат на сверкающее вечернее платье. Подруга именинницы Ксения Бородина в своих публикациях воспела преданность певицы, назвала ее другом, который никогда не бросит в беде и всегда найдет время и силы на помощь близким.

Ольга Орлова ждет малыша от своего второго супруга, предпринимателя Валерия. О мужчине известно немного, но по отзывам исполнительницы, его — надежного и верного, спутника мечты — стоило ждать 20 одиноких лет. Первого сына от бизнесмена Александра Карманова артистка родила в 2001 году, вскоре брак распался. Как говорила сама Орлова, они с бывшим мужем поспешили заводить семью — были слишком молоды и еще не понимали, чего хотят от жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Орлова намекнула на пол ее будущего ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 ноября

Последние новости

1:42
Канцлер ФРГ Шольц сожалеет из-за решения Путина не ехать на саммит G20
1:15
Беременная Ольга Орлова отпраздновала 45-летие в компании звездных друзей
0:58
Джейк Салливан призвал Зеленского занять реалистичную позицию по переговорам
0:41
Актриса Марина Кравец опубликовала фото с дочерью Вероникой из Кейптауна
0:24
Стало известно о 81 пострадавшем при взрыве в центре Стамбула
0:07
Одна из крупнейших криптобирж мира FTX обанкротилась: с чем связан ее крах?

Сейчас читают

«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
«Незадолго до этого вернулся в отель»: Жорин оказался в сотнях метров от места взрыва в Стамбуле
Бьютификация лица: выход из ситуации или очередной миф?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика