Тейлор и Тейлор: звезда саги о вампирах «Сумерки» Лотнер женился на медсестре

Актеру определенно везет на тезок. Прежде у него был роман с певицей Тейлор Свифт. А если супруга возьмет его фамилию — их и вовсе будут звать одинаково.

Актер Тейлор Лотнер женился на своей избраннице, медсестре Тейлор Доум. Предложение возлюбленной звезда многосерийного фильма о вампирах «Сумерки» сделал ровно год назад. На днях сыграли свадьбу на винодельне в Калифорнии, пригласили на нее сотню самых близких друзей, пишет Daily mail.

В объективы папарацци попал трогательный момент фотосессии молодоженов с подружками невесты и друзьями жениха. Нарядная компания в классических образах — черные фраки, букеты, белые розы, фата и шлейф — позировала, а новобрачные то и дело останавливались поцеловаться или поправить друг другу прически.

Коллеги и поклонники не раз обсуждали интересный выбор Лотнера. Во-первых, его жена далека от шоу-бизнеса, она работает медсестрой. Во-вторых, она носит то же имя, что и новоиспеченный муж. В одном из ток-шоу актер отмечал, что скоро станет полным тезкой своей избранницы, так как она согласилась взять его фамилию. Шутил, что еще немного — и он с невестой станет буквально одной личностью.

К слову, супруга — не первая Тейлор в истории любовных похождений Лотнера. В 2009 году он недолго встречался с певицей Тейлор Свифт после совместной работы над картиной «День святого Валентина». Сам артист, обсуждая грядущую свадьбу в телешоу, подчеркивал, что все это только забавное совпадение, а не страсть к тезкам. Засилье одинаковых имен, впрочем, разбавляли и другие.

Актера связывали отношения с коллегами Лили Коллинз, Мари Авгеропулос и Билли Лурд, и с каждой из них он встречался на съемках совместных постановок. О любвеобильности Лотнера рассказывала журналистам певица Селена Гомес. После случайной встречи в отеле они сходили на несколько свиданий, но серьезного увлечения не испытали. По словам Гомес, она хорошо провела время, встретила замечательного парня, и их недолгая связь закончилась.

Ранее, писал 5-tv.ru, младшая дочь Дональда Трампа Тиффани сыграла пышную свадьбу с 25-летним миллиардером.