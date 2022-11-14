Песков: точной даты послания Владимира Путина парламенту пока нет

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 41

Песков: дата оглашения послания президента Путина парламенту пока не определена

Песков: точной даты послания Владимира Путина парламенту пока нет

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Официальный представитель Кремля отметил, что точные даты будут известны позднее.

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию не планируется до конца текущего года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что когда будут известны точные даты, то об этом пресс-служба президента немедленно сообщит.

«Пока до конца года планируем. По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — сказал Дмитрий Песков.

Незадолго до этого представитель Кремля сообщал, что оглашение послания Федеральному собранию будет подстраиваться под график Владимира Путина, который Дмитрий Песков назвал динамичным, так как «ситуация динамична».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Луганской и Донецкой народных республик и отправить их на учебу. Кроме того, в Минобороны РФ назвали минимальную зарплату мобилизованного россиянина, а Владимир Путин во время деловой поездки в Тверскую область подчеркнул, что вопрос о выплатах мобилизованным военнослужащим находится на его личном контроле.

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