«Был неправ»: Худяков уверен, что поступок Меладзе невозможно простить

Артист очень быстро переобулся, когда понял, что в России лучше.

Вернувшихся в Россию артистов, которые ранее поддались антироссийским настроениям в Европе — прощать нельзя. Такое мнение выразил политик Роман Худяков, комментируя возвращение певца Валерия Меладзе. Он категорически не согласен с мнением, что беглеца надо простить. По словам общественного деятеля, таких людей уже нельзя исправить.

«Я замечательно отношусь к грузинам, к украинцам, ко всем национальностям. Но давайте не будем придумывать историю, врать. И унижать российскую публику. Прежде чем петь здесь во всю глотку, включая «Новогодний огонек», куда он тоже нацелился, — не только на корпоративы и клубы, пусть скажет: «Был неправ. Мне Россия дала все», — написал Худяков в соцсетях.

Еще в феврале, когда началась спецоперация по защите Донбасса, 57-летний Меладзе выступил против нее, а после и вовсе выехал за пределы страны. Однако в сентябре исполнитель вернулся и, по некоторым данным, даже устроил концерт. Российская публика приняла музыканта радушно и многие фанаты даже призвали простить вокалиста.

Стоит отметить, что не все медийные личности выступают против артиста. Например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не считает Меладзе предателем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж певицы Валерии призвал общество быть сострадательнее.