Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе: «Оставьте в покое людей!»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 319

Продюсер Пригожин: Валерий Меладзе вернулся домой как гражданин России

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Продюсер призвал общество меньше концентрироваться на осуждении артистов, уехавших из страны, ведь каждый имеет право на мнение и на ошибку.

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе вернулся в страну как ее гражданин, желающий жить и работать у себя дома. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, публика и коллеги напрасно осуждают исполнителя и называют предателем — он не делал шокирующих заявлений, не отказывался от отчизны и приехал из-за границы, имея на это полное право. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru бизнесмен призвал общество быть сострадательнее, не спешить вешать на каждого сомневающегося клеймо предателя.

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!» — сказал он.

По словам Пригожина, артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются. Желание же продолжать карьеру на родине негоже пресекать исключительно из-за личных взглядов на мируостройство. Есть звезды, которые резко раскритиковали политику Москвы, и они следуют своему решению. Так уехали за границу юморист Максим Галкин* и певица Земфира. Ушла со сцены и последовала вслед за мужем Алла Пугачева. Эти знаменитости не хотят жить в РФ в нынешних обстоятельствах, но Меладзе и некоторые других их коллеги возвращаются и избегают опрометчивых высказываний. Значит, они сделали выводы и расставили приоритеты, полагает продюсер.

«Ну почему надо приковывать человека гвоздями к стене и мочить? Что за натура такая? Мы должны наоборот сегодня консолидировать общество, максимум усилий приложить и к консолидации творческих людей, если они хотят домой и понимают правила», — заключил Пригожин

Бизнесмен подчеркнул также, что не видит, как говорят, ничего криминального в видеообращении Меладзе, опубликованном сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. В нем артист призывал остановить конфликт и избавить жителей РФ и Украины от тяжелых последствий противостояния. Подобный призыв к миру не говорит о ненависти музыканта к России, он абсолютно понятен.

По словам Пригожина, он и сам желает скорейшего завершения боевых действий — как же иначе? Что же касается слов Валерия Меладзе об уходе со сцены и возвращении к работе по технической специальности, полученной в вузе — их вырвали из контекста и искусственно приплели к позиции по Украине. Продюсер уверен, что певец не хотел оставлять сцену и не желает этого до сих пор.

Ранее, писал 5-tv.ru, композитор Юрий Лоза назвал истинную причину появления Валерия Меладзе в России.

* — признан в России иноагентом.

Тема:
Специальная военная операция России
12 нояб
«Омерзительная семерка»: Шац*, Пугачева, Слепаков и другие беглецы из России встретились в Израиле
12 нояб
Олаф Шольц раскрыл главную тему телефонных разговоров с Владимиром Путиным
11 нояб
«Королева американских пособий»: американская журналистка унизила Зеленского
11 нояб
Российские минометчики рассказали, как попали в засаду и отбились от ВСУ
11 нояб
Это ужасно: украинские военные раскрыли подробности убийств мирных жителей Донбасса
11 нояб
The Nation: СВО России на Украине спровоцировала два сейсмических разлома в мировой политике
11 нояб
Минобороны РФ: 30 тысяч российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра
11 нояб
Приговоренный к депортации блогер Некоглай разрыдался в суде: «Хочу домой»
11 нояб
Взять — не дать: западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников
11 нояб
Мэр Херсона Кобец: в районе остаются порядка 80-100 тысяч человек
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

4:21
И модель, и певица: Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы сменить профессию
4:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
4:00
Синичкин праздник: почему 12 ноября принято кормить птиц
3:34
«Омерзительная семерка»: Шац*, Пугачева, Слепаков и другие беглецы из России встретились в Израиле
3:04
Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Продолжит ли США после выборов в конгресс вооружать Украину
«Достигли соглашения»: почему принц Гарри договорился с Меган Маркл о разводе
Неуверенный и агрессивный: разработка ученых из Петербурга вывела Байдена на чистую воду
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика