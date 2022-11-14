Российская команда «Аутсайдеры» всухую победила на турнире по Counter-Strike

Победа россиян на турнире по игре в Counter-Strike стала поводом для очередного скандала. Наша команда, выступая в Рио под нейтральным флагом и даже сменив название на ироничное «Аутсайдеры», всухую обыграла датчан.

Европейские киберспортсмены сначала порадовались за коллег, поздравив их в соцсетях, но позже — то ли под давлением, то ли вспомнив о генеральной линии ЕС, — удалили сообщение. Такие метания англоязычные пользователи сети раскритиковали и в очередной раз призвали освободить спорт от политики.

И все это при том, что за Outsiders играют не только россияне, но и, например, казахстанец.