«Смеялись в процессе»: рэпер Мот рассказал о партнерских родах с супругой

По словам знаменитого музыканта, это был лучший момент в его жизни.

Рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников) рассказал, как рожала его жена, блогер Мария Мельникова. Пара решилась на партнерские роды, потому что музыкант хотел поддержать свою возлюбленную.

Процесс супруги исполнителя был «странным», потому что Мельникова рожала при необычных обстоятельствах.

«Все было странно. Мы приехали в Лапино показаться врачу, а оказалось, что уже нужно рожать. К счастью, роды были легкими, насколько я могу судить. Мы с Машей даже смеялись в процессе», — рассказал Мот в беседе с Газетой.ру.

Также артист вспомнил, когда его сын появился на свет, он был счастлив. Он подчеркнул, что это был лучший момент в его жизни. Мужчина неустанно целовал пяточки новорожденного.

Матвей и Мария Мельниковы поженились в августе 2016 года. Пара воспитывает четырехлетнего сына Соломона.

Как ранее писал 5-tv.ru, рэпер Мот попрощался с коллективом лейбла Black Star, артистом которого был почти десять лет. Артист сообщил о своем уходе в начале января, а позже поблагодарил бывших коллег за сотрудничество и объявил о начале сольной карьеры.