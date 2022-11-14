«Смеялись в процессе»: рэпер Мот рассказал о партнерских родах с супругой

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 50

Рэпер Мот назвал партнерские роды со своей супругой «странными»

«Смеялись в процессе»: рэпер Мот рассказал о партнерских родах с супругой

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам знаменитого музыканта, это был лучший момент в его жизни.

Рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников) рассказал, как рожала его жена, блогер Мария Мельникова. Пара решилась на партнерские роды, потому что музыкант хотел поддержать свою возлюбленную.

Процесс супруги исполнителя был «странным», потому что Мельникова рожала при необычных обстоятельствах.

«Все было странно. Мы приехали в Лапино показаться врачу, а оказалось, что уже нужно рожать. К счастью, роды были легкими, насколько я могу судить. Мы с Машей даже смеялись в процессе», — рассказал Мот в беседе с Газетой.ру.

Также артист вспомнил, когда его сын появился на свет, он был счастлив. Он подчеркнул, что это был лучший момент в его жизни. Мужчина неустанно целовал пяточки новорожденного.

Матвей и Мария Мельниковы поженились в августе 2016 года. Пара воспитывает четырехлетнего сына Соломона.

Как ранее писал 5-tv.ru, рэпер Мот попрощался с коллективом лейбла Black Star, артистом которого был почти десять лет. Артист сообщил о своем уходе в начале января, а позже поблагодарил бывших коллег за сотрудничество и объявил о начале сольной карьеры.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

23:23
Умерла супруга кинорежиссера Александра Митты Лилия Майорова
23:14
Генассамблея ООН приняла резолюцию по возмещению Россией ущерба Украине
23:05
Футболист делал предложение девушке на поле, как вдруг ее оттолкнул стюард
22:56
Из Австрии в Россию: Юрий Антонов будет лечиться на родине
22:47
Право на ипотечные каникулы могут предоставить всем семьям с детьми — как они работают
22:38
«Смеялись в процессе»: рэпер Мот рассказал о партнерских родах с супругой

Сейчас читают

«Есть нюансы»: чем опасно воздержание Вилковой от секса с мужем
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
Возвращение Бориса Джонсона: почему Риши Сунак провалился как премьер-министр
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика