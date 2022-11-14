Генассамблея ООН приняла резолюцию по возмещению Россией ущерба Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию по возмещению Россией ущерба Украине

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал решение «неприкрытым грабежом» и пригрозил инициаторам последствиями.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра и механизма возмещения ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине. Об этом сообщает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

В тексте документа говорится, что Генассамблея «признает необходимость создания <…> международного механизма по компенсации ущерба, <…> вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины». Странам рекомендовано «создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба». Также резолюция содержит очередной призыв к России прекратить боевые действия на территории Незалежной и вывести войска.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция предназначена для легализации изъятия российских активов, замороженных ранее Западом, и назвал ее «неприкрытым грабежом». Также российский дипломат предупредил, что принятие резолюции может «бумерангом» ударить по ее инициаторам. По словам Небензи, решение Генассамблеи приведет лишь к усилению нестабильности и напряженности в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз изучает возможность использования активов Центробанка России для восстановления Украины. Подразумеваются резервы российского финансового регулятора, ранее замороженные ЕС и США на общую сумму в 300 миллиардов долларов.

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