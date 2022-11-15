В России мошенники оскорбляют пользователей и крадут данные человека
Злоумышленники получают все логины и пароли. Что именно они пишут и где?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru
Кибермошенники придумали новый способ обмана пользователей соцсетей. Они провоцируют жертву оскорбительными комментариями под фотографией или постом.
Когда человек переходит на страницу обидчика, то в профиле видит только ссылку якобы на другой аккаунт. Как пишут «Известия», это и оказывается фишинговый сайт, который выманивает учетные данные.
Таким образом злоумышленники получают все логины и пароли. А дальше либо просят выкуп за возврат аккаунта, либо используют чужую страницу в своих целях, где зачастую собирают деньги с подписчиков.
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