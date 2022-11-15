Фейковые отзывы на российские магазины: кто их проплачивает и для чего

В сети также есть ресурсы, которые за деньги обещают удалить любой негативный комментарий.

Россияне погрузились в сезон грандиозных скидок. Многочисленные онлайн-магазины в погоне за покупателями зачастую применяют нечестные методы борьбы с конкурентами. Например, проплачивают негативные комментарии. Другие сами себе пишут хвалебные отзывы. Как не отказаться от выгодной покупки, распознав обман, выяснил Дмитрий Будков.

Как и миллионы других пользователей, Софья ради выгодной покупки готова пожертвовать своим временем. Тщательно изучает все отзывы и в каждом ищет подвох — а не заказной ли он?

«Чаще всего больше информации в негативных, потому что в позитивных обычно как говорят „хороший товар“. Если отзыв негативный, там появляются уже подробности», — рассказала Софья Кривошеева.

И в эту ловушку попадаются многие. Негативный отзыв может быть размещен конкурентом. В интернете можно найти массу предложений от мастеров острого словца. Причем в детали они не вдаются, упор делают на эмоции.

«То есть, у вас так, а в той компании намного лучше. Вы украли у них дизайн, вы украли какую-то у них задумку. Здесь можем понимать, что этот комментарий точно был куплен», — считает таргетолог Мария.

В судебной практике не так много дел о фейковых отзывах в сети. Вести их сложно и затратно для истца, говорят юристы. Для начала нужно найти автора порочащей заметки, и доказать, что текст написал именно он. Да и это только полдела.

«Нужно заключение лингвистического эксперта, что действительно порочит, потому что не каждое слово, хоть и бывает обидным, но порочащим. Потом идет доказательство, кто размещал, где размещал, где они имеют место быть», — считает юрист Сергей Носов.

«Так называемые „отзовики“ в Интернете активно предлагают и услуги по удалению негативного отзывов, комментариев. И на этом построен огромный бизнес. Например, в этом объявлению гарантируют что удалят любу информацию без обращения в суд, к юристам, а в качестве метода используют переговоры, которые проводят надежные специалисты», — рассказал корреспондент Дмитрий Будков.

Звоним автору объявления, который обещает удалить любой нежелательный комментарий. Он поясняет: понадобится минимум неделя. Правда, результат не гарантирует.

«Не каждый отзыв поддается удалению. Порядка где-то от 10% до 50% получается удалить. Но в любом случае оплата по факту. Если отзыв удаляется, оплачиваете, не удаляется, не оплачиваете. Стоимость удаления одного отзыва 5000 рублей», — заявил автор объявления.

А еще бывает, что хотели как лучше, но промахнулись. Пациентка одной из петербургских клиник так торопилась поделиться возмущением после приема врача, что по ошибке оставила язвительный отзыв на страничке, посвященной другому специалисту. И тот подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

На разбирательства ушел год. В итоге сервис, который опубликовал отзыв, обязали выплатить компенсацию — 100 тысяч рублей. Хотя там уверяют, что перед публикацией изучают все отзывы.

«Неподозрительные проходят все равно ручную проверку, но по упрощенно схеме, а вот самая интересная категория — это подозрительные. Там уже проходят расследование такое. Здесь мы не раскрываем детально», — рассказал генеральный директор сервиса по поиску медицинских услуг Александр Печерский.

Этот случай подтверждает: обращаться в суд все-таки стоит. Это реальный шанс восстановить подмоченную репутацию, если автора лживого отзыва найти не удалось, а модераторы сайта не реагируют на просьбы удалить комментарий. Если повезет — истцу еще и компенсируют моральный ущерб.