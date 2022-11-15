Каспийской флотилии ВМФ России исполнилось 300 лет

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В этом году кораблями «каспийцев» отработаны десятки задач, моряками выполнено несколько сотен боевых упражнений.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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300 лет сегодня исполняется Каспийской флотилии ВМФ России. История боевого соединения началась в 1722-м с указа императора Петра I. Тогда в Астрахани построили первый военный порт.

Позже боевым соединением командовали выдающиеся флотоводцы России: от Ивана Сенявина до Степана Макарова, будущего вице-адмирала. В годы Великой Отечественной боевые эскорты кораблей флотилии обеспечили перевозку десятков миллионов тонн нефти и других грузов, необходимых для борьбы с фашистами на фронте. Тысячи «каспийцев» участвовали в боях, в соединениях морской пехоты.

Сегодня Каспийская флотилия — это матросы и офицеры морской пехоты, передовая боевая техника и, конечно, новейшие надводные корабли, в том числе и носители высокоточных крылатых ракет «Калибр». В 2015-м именно корабли флотилии выпустили 26 ракет этого типа по позициям террористов запрещенной и террористической в РФ ИГИЛ в Сирии.

В этом году кораблями Каспийской флотилии отработаны десятки задач, моряками выполнено несколько сотен боевых упражнений. По их результатам, лучшими названы ракетный корабль «Дагестан» и малый артиллерийский корабль «Махачкала».

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