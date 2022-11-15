Срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года

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Также выпускники специалитета без исключения могут получить право на бюджетное прохождение этой ступени образования.

Фото, видео: Patrick Seeger / ТАСС; 5-tv.ru

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Срок обучения для специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен до одного года по решению вуза и с учетом специфики направления подготовки, сообщили нам в пресс-службе Минобрнауки, комментируя подготовленные поправки в закон об образовании.

Ранее министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также ввести его по профессиям, востребованность которых обусловлена технологическим развитием страны. Изменения призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места. Проект поправок опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, ведомство опубликовала проект соответствующих поправок, пишет РБК. Специалитет ведомство намерено ввести в первую очередь для «подготовки кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики».

Кроме того, если поправки одобрят, все выпускники специалитета без исключения получат право на бюджетную магистратуру «по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности».

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