Время не подвластно: героини «Клона» Иветти и Деуза встретились спустя годы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Актриса Вера Фишер показала совместное фото с Адрианой Леси спустя годы

Время не подвластно: героини «Клона» Иветти и Деуза встретились спустя годы

Фото: Кадр из сериала «Клон»

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Сериал стал популярным по всему миру более 20 лет назад. Но до сих пор поклонники помнят и обожают актеров.

Ставший популярным во всем мире в начале нулевых сериал «Клон», принес известность немалому количеству актеров. Среди них Вера Фишер, исполнившая роль искусительницы Иветти, и Адриана Леса, сыгравшая скромную Деузу. С окончанием съемок знаменитости разлетелись кто куда. Но на днях вновь встретились. Трогательные кадры со встречи опубликовал StarHit.ru.

«Настоящая любовь — это Адриана Леса, моя дорогая подруга и замечательная актриса, которая видела меня в последний раз в жизни давно. Как мило, что мы встретились! Когда есть любовь, уважение и восхищение, мир становится счастливым!» — нежно подписала кадры Фишер.

Актрисы встретились на спектакле, где Фишер играла одну из ролей. Леса поблагодарила подругу за приятные слова. Пользователи, с замиранием сердца несколько десятков лет назад следящие за судьбой героинь в сериале, отметили, знаменитостям годы не подвластны. Они все также прекрасно выглядят.

К слову, роль Иветти Фишер досталась, когда ей было около 50 лет. Сейчас актрисе уже 70. Она активно продвигает социальные сети, путешествует и ведет светский образ жизни. Последний сериал, в котором снялась актриса, был «Георгий Победоносец», где она сыграла роль Ирины.

Адриана Леса же с годами стала меньше сниматься. Последний проект с ее участием вышел в 2016 году. О личной жизни тоже мало известно. Она всегда оберегала ее от посторонних глаз. Сейчас актрисе 51 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами столкнулся звезде сериала «Клон» Лусиано Шафир.

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Время не подвластно: героини «Клона» Иветти и Деуза встретились спустя годы

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