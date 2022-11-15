«Притон»: невесту Прохора Шаляпина подозревают в организации подпольного казино

Прохор Шаляпин переживает, что его возлюбленную Ольгу Сан посадят в тюрьму. Как получилось, что она оказалась замешанной в криминальной истории, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника»

Модель Ольгу Сан подозревают в организации игорного бизнеса в собственных апартаментах. Сама же возлюбленная Прохора Шаляпина вину отрицает и уверяет, что не знала о незаконной деятельности квартирантов. Действительно ли это так, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В сети появилась запись, на которой силовики штурмом берут подпольное казино в одной из элитных квартир в Санкт-Петербурге. За покерным столом в гостиной сидели клиенты, которых поймали сотрудники правозащитных органов. Оказалось, что нелегальный клуб функционировал около двух лет и принес организаторам около 50 миллионов рублей прибыли. Более того, жилье принадлежит невесте певца Прохора Шаляпина.

«(Полицейские. — Прим. ред.) ломают дверь Ольгиной квартиры, врываются и обнаруживают там игорный бизнес. Подпольное казино! А мы об этом и не в курсе», — удивляется артист.

Сама Ольга Сан уверяет, что о подпольном бизнесе в собственной квартире узнала, как и все, из новостей. По ее словам, уже три года она проживает в Москве, а свои трехуровневые апартаменты в Санкт-Петербурге через риэлтора сдала семейной паре с детьми.

«Обо всем узнала через СМИ на том самом видео. Я думала, что сдаю квартиру порядочным людям, семье с детьми, а получилось: притон, покерный клуб, сплошные мошенники, бандитский Петербург!» — возмущается Сан.

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Ольга Сан пояснила, что вначале все было хорошо. Квартиранты регулярно присылали ей по 85 тысяч рублей ежемесячно, вовремя оплачивали коммунальные счета и вели себя тихо. Но однажды соседи рассказали ей, что за стеной был подозрительный шум и даже звуки выстрелов. Это должно было ее насторожить, но никаких действий не последовало. А потом она получила письмо из ЖКХ с угрозой отключить электричество и воду.

«Каждый раз мне говорили, что сейчас сложное время: коронавирус, надо детей кормить и так далее. Я входила в положение, терпела», — пояснила бизнесвумен.

Следующее письмо ей пришло уже из суда. Оказалось, счета не были оплачены еще с января этого года.

«Общая сумма долга за коммунальные услуги оценивается более чем в двести тысяч. Их судебные приставы уже списывали с карты, что было вообще неприемлемо», — прокомментировала ситуацию риелтор.

После этого Ольга Сан попросила риелтора выселить проблемных жильцов, но они отказывались добровольно съезжать. Тогда она написала заявление в полицию, а спустя некоторое время узнала, что на самом деле происходило у нее в квартире. Правда, модель не ожидала такой разрухи: в квартире была поломана итальянская мебель, прожжен пол, порезан диван, разорваны занавески, не работает джакузи, разбита сантехника и испорчена ценная лепнина.

«Я увидела пятна крови и вина. Они были реальные. Все поломано», — в шоке сообщила хозяйка дома.

Невеста Шаляпина подсчитала, что только косметический ремонт обойдется ей не меньше, чем в два миллиона рублей. Певец уже помог избраннице повесить новые занавески и даже починил выключатель. Они поставили новый бойлер, закупили мебель и привели в порядок санузлы. На более серьезные работы у них пока нет денег. Сан решила, что оплатить дорогостоящий ремонт должны те, кто его испортил. Она готовит соответствующий иск в суд.

«Конечно, я буду с них требовать компенсацию», — заявила она.

Правда, Прохор боится, что его любимая сама может пойти под суд. Ведь ей еще предстоит доказать, что она не имеет отношения к нелегальному бизнесу.

«Я думаю, что ее загребут, посадят. Я помню, как раньше боялся, что Виталине (Цымбалюк-Романовской. — Прим. ред.) придется таскать сухари. И здесь тоже подумал, разве докажешь, что ты здесь не причем. Ольга же — единственный собственник квартиры. Страшно! Я испугался», — не находит себе места звезда.

Главное, считает адвокат Евгений Розенберег, доказать, что имущество было в исправном состоянии, а возвращалось квартиросъемщиками уже в ненадлежащем виде.

«Если предположить, что Ольга Сан, девушка Прохора Шаляпина, была осведомлена об этой незаконной деятельности и знала, что там работает подпольное казино, конечно, можно будет исходить из того, что ей грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Если же Ольга совершенно была не осведомлена, то в этом случае она с высокой вероятностью будет признана потерпевшей», — объяснил эксперт.

В настоящий момент Прохор поддерживает любимую. А Ольга говорит, что впредь будет тщательнее проверять личности и сферу профессиональной деятельности квартирантов.