«Решил стать философом»: психолог объяснил фантазии Илона Маска о симуляции

Бизнесмен считает, что с появлением виртуальной реальности наш мир — не база, а всего лишь вероятность.

Илон Маск в своем выступлении на Code Conference заявил, что мы живем в симуляции. По мнению предпринимателя, мир уже заполонили сотни различных игр, сериалов и все они — альтернативные реальности Вселенной. Поэтому мы не можем утверждать, что наша жизнь — основная, базовая и правильная реальность.

«Мы абсолютно точно идем к тому, что игры станут неотличимы от реальности. В них можно будет играть на любой приставке или компьютере, которых будут миллиарды по всему миру, и шансов, что наша реальность является базовой, тоже может быть один на миллиарды», — заявил создатель Tesla.

Психолог Марсель Сультеев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, почему в сознании Маска все происходящее вокруг — симуляция.

По словам эксперта, многие люди действительно живут в симуляции — той, которую они построили в собственной голове. Они могут заменять или не знать значения общепринятых терминов, придумывают собственные аспекты жизни. Но итог один — человек живет в собственноручно созданной лжи.

«Психологическая симуляция — это когда человек ежедневно живет в определенной лжи, по которой он строит свое мировоззрение и свои действия», — объяснил Марсель Сультеев.

Без сомнений, творения Илона Маска стали инновационными, и сам он стремится построить будущее с регулярными полетами на Марс и армиями роботов. Поэтому после своих осязаемых достижений Илон Маск пытается выступить философом и оказать воздействие на массовое сознание, отмечает психолог.

«Илон Маск — деятель, который уже доказал, что он хороший предприниматель. И сейчас, возможно, он решил, что он является определенным философом», — пояснил Сультеев.

Экс-супруга Маска, певица Граймс также утверждала, что считает себя симуляцией. Но Марсель Сультеев объяснил, что такие люди вполне счастливы вместе, так как они строят внутри отношений свой придуманный мир.

Но представляют ли такие люди опасность для общества? По мнению психолога, сам Илон Маск никакой опасности не представляет из-за своей публичности. Даже если ему придет в голову стукнуть человека по голове, об этом мгновенно узнает весь мир, а инновационный бизнес Маска значительно пострадает. Вне сомнений, бизнесмен живет в своей реальности, но если бы он не играл по бытовым, знакомым нам правилам, то он бы не построил свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Илона Маска подали в суд из-за массовых увольнений в Twitter.