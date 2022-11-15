Первой пошла дочь: медсестра искала девственницу для снятия порчи с ее сожителя

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 144

Казанская школьная медсестра заставляла 14-летнюю дочь и малолетних учениц переспать с ее сожителем

Первой пошла дочь: медсестра искала девственницу для снятия порчи с ее сожителя

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Выражение «врач плохого не посоветует» точно не подходит под этот случай.

Медсестра из гимназии в Казани пыталась подговорить трех школьниц к интимной близости со своим сожителем. За половой акт женщина обещала заплатить десять миллионов рублей. Девочки не согласились на сомнительную авантюру, а одна из них рассказала о произволе родителям. Информацию об этом предоставил источник 5-tv.ru.

Сначала родители одной из учениц пошли разбираться в школу. Там медицинский работник сообщила, что на ее возлюбленного навели порчу. Единственным способом снятия сглаза оказался секс. Правда, половое сношение должно произойти исключительно с девственницей. Поэтому взволнованная медсестра бросилась «спасать» избранника и начала искать ему нетронутую девицу.

Первой под прицел влюбленной мамы попала ее 14-летняя дочь. Однако ее кандидатуры оказалось недостаточно, и женщина обратилась к несовершеннолетним школьницам. Родители девочек возмутились необычному предложению заработка и обратились в полицию. Теперь медсестру и ее сожителя задержали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал про юную россиянку, которая продавала детей насильнику-педофилу.

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