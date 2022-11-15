Причиной ЧП с подростком в бассейне Нижневартовская могла стать эпилепсия

В Нижневартовске восьмиклассник впал в кому во время тренировки в бассейне. Все обстоятельства сейчас выясняются. На кадрах с камер наблюдения мальчик еще держится на воде, но уже еле-еле, цепляясь за разделительные дорожки. Предположительно в этот момент у подростка случился приступ эпилепсии.

Тренер находился недалеко, женщина сидела в углу за столом. Но она не заметила, как мальчик ушел под воду и пробыл там полторы минуты. Сейчас восьмиклассник в реанимации, он пришел в себя и дышит самостоятельно. В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».