«Противоборства не было»: экс-солист «Ласкового мая» об отношениях с Шатуновым

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 1 917

Бывший солист «Ласкового мая» Гуров рассказал о взаимоотношениях с Юрием Шатуновым

Фото, видео: Шогин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В юности члены коллектива были похожи, но с небольшим оттенком «звездной болезни». В чем была причина?

Первый солист популярной группы Андрей Гуров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как у него складывались отношения с покойным Юрой Шатуновым. По словам Гурова, никакого противоборства между ними не было, поскольку Шатунов практически всегда выступал в одиночку.

«Первым в группе был Юра Шатунов, а я приехал уже позже. Все, что касаемо наших отношений, у нас были прекрасные отношения. Мы общались, когда был коллектив, как бы, единый, а потом впоследствии это все развалилось благодаря людям, которые окружали Юрия Шатунова», — признался певец.

Он также отметил, что в юности ребята были похожи, но с небольшим оттенком «звездной болезни»: все-таки, они были самым популярным в стране коллективом.

«Только когда были большие концерты, собирался весь коллектив „Ласковый май“, и тогда выступали все вместе. Противоборства не было никакого абсолютно, потому что в то время не было такого, чтоб ты чему-то, кому-то завидовал. У нас была реальная и понятная ситуация, кто из солистов основной, кто из солистов открывает программу», — рассказал Гуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший продюсер Шатунова Разин пытается приватизировать права на его творчество.

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