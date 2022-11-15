Политолог Мартынов: США шантажом продавили «воровскую резолюцию» против РФ в ООН

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57

Несмотря на официальное принятие антироссийского решения, фактически большинство стран проголосовало против него либо воздержалось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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США и преданные им страны Запада воспользовались правом сильного, чтобы продавить резолюцию о выплате Россией ущерба Украине на заседании Генассамблеи ООН. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Алексей Мартынов.

«Разными способами — подкупом, шантажом, угрозами, уговорами и другими подобными методами им удалось обеспечить голосование за нужную им резолюцию, которая не имеет никакой юридической силы», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что, несмотря на официальное принятие антироссийской резолюции, фактически большинство стран проголосовало против нее либо воздержалось. Мартынов указал, что в ООН состоит в общей сложности 193 государства, при этом поддержали резолюцию только 94.

«Это говорит о том, что большинство стран-членов ООН либо проголосовало против, либо не голосовало, либо воздержалось. То есть большинство стран ООН не поддержало воровскую резолюцию», — заявил политолог.

Мартынов добавил, что своими действиями страны Запада окончательно разрушают ООН как международную площадку, как систему межгосударственных отношений.

«Возвращается даже не XX век, а я бы сказал, состояние на стыке XIX–XX веков, накануне Первой мировой войны — право сильного. Кто сильнее, тот и прав», — подытожил Мартынов.

Накануне на собрании Генеральной ассамблеи ООН была подписана резолюция, согласно которой Россия обязана выплатить репарации Киеву за нанесенный в ходе боевых действий ущерб. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

В Кремле документ назвали «формализованным грабежом» принадлежащих России золотовалютных резервов, которые были заблокированы США и ЕС.

Ранее политолог Мартынов в комментарии 5-tv.ru заявил о юридической ничтожности резолюции Генассамблеи ООН о выплате ущерба Украине.

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