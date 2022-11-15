Пиар-акция в стиле Голливуда: политолог оценил последствия резолюции ООН для РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 72

Политолог Мартынов назвал резолюцию Генассамблеи ООН цирком и пиар-акцией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel El¨ªas/UN Photo; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Будет ли Россия выплачивать Украине репарации в соответствии с решением Генассамблеи ООН?

Резолюция Генассамблеи (ГА) ООН о выплате ущерба Украине не будет иметь никаких юридических последствий для России. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Алексей Мартынов.

Он напомнил, что любая резолюция ГА ООН — это лишь некое общее мнение по тому или иному вопросу, сформулированное на презентационной площадке организации и носящее декларативный характер.

«Никакие резолюции Генассамблеи ООН никакой юридической силы никогда не имели, не имеют и иметь не будут. Соответственно, подобный подход или коннотация в плане того, чтобы выполнять их или не выполнять, просто не существует в природе, нет такой дилеммы», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что единственным юридически обязывающим органом ООН является Совет безопасности, который принимает обязательные для всех членов организации решения на основе консенсусного принципа.

«И в этом, собственно, фундаментальная основа этих решений, именно поэтому они юридически весомы, и все члены ООН обязаны их выполнять», — пояснил Мартынов.

Экстренное заседание Генеральной ассамблея ООН, на котором была подписана резолюция, якобы обязывающая Россию выплатить репарации Киеву за нанесенный в ходе боевых действий ущерб, политолог назвал «цирком» и «пиар-акцией».

«Все, что вчера они там изобразили — я имею в виду США и группу западных стран вокруг них — кроме как пиар-акцией или голливудским сценарием про американский суд назвать невозможно», — заключил эксперт.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра и механизма возмещения ущерба, якобы причиненного Россией Украине. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали грабежом резолюцию о выплате репараций Украине за счет принадлежащих России и замороженных ЕС и США средств.

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