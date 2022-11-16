Набиуллина объяснила ввод ограничений на ипотеку с околонулевой ставкой переплатами

В России растет спрос на ипотеку — на 12% с начала года. Об этом рассказала Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме .

Сейчас у Центробанка возникает много вопросов к застройщикам, которые предлагают так называемую околонулевую ставку. С начала следующего года в России выдачу такой ипотеки ограничат. Это снизит риски как заемщиков, так и банков.

«Наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30%. Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредитам. А продать квартиру на вторичном рынке за те же деньги уже не получится», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Также Центробанк выпустил в обращение монеты с Антошкой — тем самым рыжим, конопатым мальчиком, который не любил копать картошку, из известного советского мультфильма. Монеты существуют в нескольких вариантах с разным номиналом — из серебра и недрагоценных металлов. Эти деньги считаются законным платежным средством. Поэтому «Антошкой» можно будет расплатиться где угодно. Хотя многие наверняка предпочтут оставить его на память.