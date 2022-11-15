Моравецкий экстренно собрал министров из-за падения ракет на территории Польши

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Сообщается, что в результате ЧП на границе с Украиной погибли люди.

Моравецкий экстренно собрал министров из-за падения ракет на территории Польши

Фото: www.globallookpress.com / Radek Pietruszka

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

Уточняется, что одна или две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, убив двух человек. Польская сторона предполагает, что это были российские ракеты.

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