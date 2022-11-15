Моравецкий экстренно собрал министров из-за падения ракет на территории Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

Уточняется, что одна или две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, убив двух человек. Польская сторона предполагает, что это были российские ракеты.