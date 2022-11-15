Моравецкий экстренно собрал министров из-за падения ракет на территории Польши
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Сообщается, что в результате ЧП на границе с Украиной погибли люди.
Фото: www.globallookpress.com / Radek Pietruszka
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за падения ракет на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter.
Уточняется, что одна или две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, убив двух человек. Польская сторона предполагает, что это были российские ракеты.
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