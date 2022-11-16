«Давно пора было»: Путин о признании блокады Ленинграда геноцидом

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Путин согласился с решением суда о признании блокады Ленинграда преступлением против человечности

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

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Суд установил, что людей уничтожали по национальному и этническому признаку.

Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал недавний судебный процесс, за которым следил весь Петербург. Речь об иске прокуратуры, просившей признать блокаду Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности.

Суд решил: пора начать называть вещи своими именами. Людей уничтожали по национальному и этническому признаку.

«Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда, давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев, всех: от детей до стариков. Это, в том числе, подтверждают их собственные документы», — заявил президент РФ.

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