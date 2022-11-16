Нож не кажется острым, пока он лежит на столе: китайский совет дня на среду, 16 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 ноября?

В среду будет много движения, много общения, много перемещений. Активность будет вознаграждена: день благоприятен для начала новой жизни. Очень рекомендую этим воспользоваться.

Совет дня: запланируйте на среду крупные покупки. Можно заключать инвестиционные сделки, покупать/продавать недвижимость или другое ценное имущество. Преимущество получат те, кто умеет быть гибким и без труда приспосабливается к обстоятельствам.

Предостережение дня: не назначайте на среду медицинских манипуляций, особенно если есть сомнения в их срочности и необходимости. Энергии дня могут быть травмоопасны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.