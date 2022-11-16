Нож не кажется острым, пока он лежит на столе: китайский совет дня на среду, 16 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 49

Преимущество получат те, кто умеет быть гибким и без труда приспосабливается.

Нож не кажется острым, пока он лежит на столе: китайский совет дня на среду, 16 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 ноября?

В среду будет много движения, много общения, много перемещений. Активность будет вознаграждена: день благоприятен для начала новой жизни. Очень рекомендую этим воспользоваться. 

Совет дня: запланируйте на среду крупные покупки. Можно заключать инвестиционные сделки, покупать/продавать недвижимость или другое ценное имущество. Преимущество получат те, кто умеет быть гибким и без труда приспосабливается к обстоятельствам. 

Предостережение дня: не назначайте на среду медицинских манипуляций, особенно если есть сомнения в их срочности и необходимости. Энергии дня могут быть травмоопасны.    

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
Нож не кажется острым, пока он лежит на столе: китайский совет дня на сре...

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