Что известно об инциденте с падением ракет на востоке Польши

Накануне власти Польши сообщили о падении ракет на востоке страны, у границы с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. В Варшаве немедленно заявили, что ракеты были «российскими», однако в Минобороны РФ отвергли причастность к инциденту, назвав его провокацией. Подробности — в материале 5-tv.ru.

Обвинения со стороны Польши

Вечером 15 ноября пресс-служба польского правительства сообщила, что премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за падения ракет на территории страны. Уточнялось, что одна или две ракеты упали в населенном пункте Пшеводув Люблинского воеводства, убив двух человек. Позднее в сети появились кадры с места падения ракет, однако их подлинность не подтверждена.

Одновременно в польских СМИ стали появляться сообщения о том, что ракеты были «российскими». С аналогичным обвинением выступил и польский МИД, напрямую увязав падение ракет на территории страны с атакой российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины, которая произошла накануне.

«15 ноября 2022 года в течение многих часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры со стороны вооруженных сил Российской Федерации. В 15:40 в селе Пшеводув упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

При этом глава ведомства Збигнев Рау вызвал российского посла Сергея Андреева для «немедленных подробных объяснений».

Позиция Минобороны РФ

В свою очередь Минобороны РФ отвергло обвинения польской стороны, назвав их «провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве подчеркнули, что российские войска не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы, а обломки ракет, опубликованные польской прессой якобы с места ЧП, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru предположил, что на территорию Польши могли упасть украинские ракеты комплекса С-300, которыми ПВО Незалежной пыталась сбить российскую крылатую ракету.

«Учитывая, что по крылатым ракетам Украина стреляет снарядами комплекса С-300 (а С-300 на Украине самой первой модификации), чтобы сбить одну крылатую ракету, надо выпустить две ракеты комплекса С-300. И как раз здесь упали две ракеты», — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что Украина использует устаревшие ракеты в своих системах ПВО. Обычно их хранят не более 10-15 лет, однако в украинской армии нередко превышают этот срок втрое. Поэтому поведение таких боеприпасов отличается от нормальных.

Эксперт пришел к выводу, что украинский комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, но, скорее всего, потерял ее, из-за чего зенитные ракеты сбились с курса и упали на востоке Польши.

Международная реакция

Инцидент в Польше вызвал мощный международный отклик. Через несколько часов после него лидеры G7, находящиеся на саммите «большой двадцатки» на Бали, собрали экстренное совещание для обсуждения ситуации с падением ракет.

По итогам встречи президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что ракету в Польшу запустили из России.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — заявил Байден журналистам.

Он добавил, что НАТО и страны G7 помогут Польше в расследовании инцидента с ракетой, по итогам которого будет принято коллективное решение о дальнейших шагах.

В Белом доме и Пентагоне к публикациям в польской прессе об инциденте на востоке страны отнеслись крайне осторожно. Официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер не подтвердил информацию об упавших ракетах и призвал журналистов не «спекулировать без фактов» о возможности применения пятой статьи устава НАТО, обязывающей страны альянса защищать друг друга.

Позднее появилась информация о том, что самолет НАТО, пролетавший накануне в воздушном пространстве Польши, отследил ракету, приземлившуюся в стране. По словам представителя альянса, соответствующая информация была предоставлена руководству ​​НАТО и Польши. При этом он не раскрыл, кто запустил ракету, и откуда она была выпущена.

Новая позиция Польши

В самой Польше после скоропалительных заявлений по горячим следам снизили тон и обозначили гораздо более сдержанную позицию. Так, премьер Моравецкий заявил, что, согласно полученным данным, ракеты, приземлившиеся в Пшеводуве на востоке Польши, были «единичным актом», и нет никаких свидетельств других ракет. При этом Польша повышает боевую военную готовность вооруженных сил, «уделяя особое внимание мониторингу воздушного пространства», подчеркнул глава польского правительства.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда признал, что точных данных о том, кто именно выпустил ракеты, вызвавшие взрыв в Пшеводуве, нет. Он лишь отметил, что ракеты «скорее всего произведены в России».

При этом Дуда призвал к спокойствию и заверил граждан в поддержке союзников по НАТО. Также он сообщил, что США отправляют экспертов для исследования места падения ракет в рамках совместной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине были повреждены 15 энергетических объектов за день в результате ракетных ударов российской армии.