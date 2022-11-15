В офисе Зеленского сообщили о повреждении 15 энергетических объектов за день
Ситуация с электроэнергией на Украине стала критической.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
На Украине были повреждены 15 энергетических объектов за день в результате ракетных ударов российской армии. Об этом сообщил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
«Выпустили по Украине более 90 ракет! Есть попадания — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Сейчас продолжаются аварийные отключения абонентов с целью стабилизации работы системы», — написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
До этого он сообщал, что ситуация с электроэнергией на Украине стала критической. При этом больше всего пострадали энергообъекты в центре и на севере страны.
Ранее сообщалось, что несколько регионов Украины оказались обесточены после взрывов — в их числе Киев, Харьковская и Львовская области. Так, киевские чиновники проинформировали о трех взрывах в Печерском районе столицы. Из-за этого там сейчас массово отключают электричество, но пока не в аварийном порядке.
В Харькове приостановлено движение электропоездов, перебои с электроснабжением. Во Львове удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, сотовая связь работает с перебоями. В свою очередь Житомир вообще остался без света после ударов по энергетическим объектам.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Украине уничтожен энергообъект, который снабжал правобережье Херсонской области и часть Николаевской области.
Читайте также
93%
-0.09 62.63
0.47
Нашли ошибку?