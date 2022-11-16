«Уведут сразу!»: Лолита уговорила пару не разводиться прямо во время концерта

Семейное счастье дается далеко не каждому, поэтому знаменитая артистка призывает свою публику ценить его.

Певица Лолита Милявская приняла роль семейного психолога прямо на своем концерте в Красноярске. В ходе выступления вокалистка уговорила супругов не разводиться. В конце возлюбленные, которые уже подали на развод, обнялись и поцеловались. Видео с концерта предоставил Telegram-канал «Бал дебютанток».

Все началось с того, как муж женщины поднялся на сцену и рассказал, что супруга решила развестись с ним. Исполнительница не оставила это без внимания и оперативно спустилась к зрителям.

«Оля, иди сюда! Оля, ты что, статистику не знаешь? Уведут же сразу!» — приводит слова артистки издание KP.RU.

Звезда быстро добралась до виновницы истории. Оказавшись рядом с ней, Лолита спросила о причинах разрыва. Супруга красноярца отметила, что ее «достало все». Тогда Милявская поинтересовалась, сколько времени избранники прожили вместе. Ответ удивил певицу — целых 20 лет.

«Со мной ни один мужик столько не жил! Не разводись, если не пьет. Бывает иногда? Я тоже, бывает. А билеты он купил на концерт?» — продолжила вокалистка.

Исполнительница узнала, что билеты на выступление приобрела сама Ольга. После этого артистка подвела женщину к мужу и запела строчку одного из своих треков «Целуй до взрывов водородных». Пара расплылась в объятьях и трогательно поцеловалась. Весь зал торжественно аплодировал внезапному примирению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита высказалась об отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.