«Уведут сразу!»: Лолита уговорила пару не разводиться прямо во время концерта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 298

Певица Лолита уговорила пару не разводиться на концерте в Красноярске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Бал дебютанток; 5-tv.ru

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Семейное счастье дается далеко не каждому, поэтому знаменитая артистка призывает свою публику ценить его.

Певица Лолита Милявская приняла роль семейного психолога прямо на своем концерте в Красноярске. В ходе выступления вокалистка уговорила супругов не разводиться. В конце возлюбленные, которые уже подали на развод, обнялись и поцеловались. Видео с концерта предоставил Telegram-канал «Бал дебютанток».

Все началось с того, как муж женщины поднялся на сцену и рассказал, что супруга решила развестись с ним. Исполнительница не оставила это без внимания и оперативно спустилась к зрителям.

«Оля, иди сюда! Оля, ты что, статистику не знаешь? Уведут же сразу!» — приводит слова артистки издание KP.RU.

Звезда быстро добралась до виновницы истории. Оказавшись рядом с ней, Лолита спросила о причинах разрыва. Супруга красноярца отметила, что ее «достало все». Тогда Милявская поинтересовалась, сколько времени избранники прожили вместе. Ответ удивил певицу — целых 20 лет.

«Со мной ни один мужик столько не жил! Не разводись, если не пьет. Бывает иногда? Я тоже, бывает. А билеты он купил на концерт?» — продолжила вокалистка.

Исполнительница узнала, что билеты на выступление приобрела сама Ольга. После этого артистка подвела женщину к мужу и запела строчку одного из своих треков «Целуй до взрывов водородных». Пара расплылась в объятьях и трогательно поцеловалась. Весь зал торжественно аплодировал внезапному примирению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита высказалась об отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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