«Жестко реагируйте»: власти в очередной раз встали на защиту мобилизованных

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Мишустин призвал к жесткой реакции в случае нарушения прав мобилизованных

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские герои, которые встали на защиту Родины, по возвращению не должны искать новую работу.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к жесткой реакции в случае нарушения прав мобилизованных граждан. Помимо этого, все рабочие места за теми, кого призвали в рамках частичной мобилизации 21 сентября, должны сохраниться. Об этом он заявил во время разговора с главой Роструда Михаилом Иванковым.

«По поручению президента (российского лидера Владимира Путина — Прим. ред.) у нас достаточно оперативно вышло постановление правительства, которое гарантирует за всеми, кто был мобилизован с 21 сентября, сохранение рабочих мест. Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию», — сказал он.

Иванков, в свою очередь, заявил о работе специальной горячей линии, куда граждане могут позвонить и задать все интересующие их вопросы касаемо мобилизации. По словам главы Роструда, поступило уже 60 обращений от работников, которые пожаловались на нарушение их прав. Предпринимаются необходимые меры по решению проблемных ситуаций.

«Жестко реагируйте, чтобы обеспечить их права», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обратил внимание губернатора Алтайского края на поддержку мобилизованных.

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