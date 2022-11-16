Анна Седокова показала кровавую улыбку на фоне слухов о расставании с мужем

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 277

Певица снова дала повод сомневаться, что в ее третьем браке все безоблачно.

Анна Седокова показала кровавую улыбку на фоне слухов о расставании с мужем

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Певица Анна Седокова на фоне слухов о разводе предстала перед подписчиками в странном образе. Фолловеров напугала окровавленная улыбка звезды, которую она продемонстрировала на видео в своем Telegram-канале. То ли артистка подарила страстный поцелуй новому избраннику, то ли пыталась помириться с мужем или красные зубы соответствовали настроению знаменитости. Сама экс-солистка «ВИА Гры» решила сохранить интригу, предложив подписчикам самим придумать подпись.

Кому-то певица напомнила вампира, некоторые сочли, что Анна перестаралась при подготовке к свиданию, среди прочих вариантов — образ для вечеринки Ledy in red и женщина, которая «откусила» голову своему бывшему».

Впрочем, последний вариант, если верить слухам в сети, выглядит не таким уж и неправдоподобным. Как рассказывает издание dni.ru, у Седоковой сейчас сложные отношения с Янисом Тиммой. На днях супруги снова повздорили из-за мелочи, после того, как Анна повеселилась от всей души на дне рождения своей коллеги Ольги Орловой. Не просто так, полагает СМИ, случился и отъезд певицы из США — знаменитость собрала вещи и улетела в Россию, оставив мужа-баскетболиста одного.

Правда, экс-солистка «ВИА Гры» пока никаких официальных заявлений насчет разрыва с третьим мужем не делала. Артистка не скрывает, что действительно ссорится с ним и намекает периодически на непростой период. Но поводов верить, что у пары все хорошо — все-таки больше. Об этом, например, говорит еще один из постов Анны в Telegram-канале, где она показала старую маленькую квартиру Яниса. Там на фоне общего беспорядка стоит кассетный магнитофон, кто-то нажимает на кнопку и играет хит коллектива Константина Меладзе «Не оставляй меня, любимый». Как пояснила Седокова, с этой песни началась их с Янисом история. На тот момент они хоть и не были знакомы, но он об этом очень мечтал и не напрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провела время на дне рождения Ольги Орловой Анна Седокова

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